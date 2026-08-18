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F-1: Alex Albon renova com a Williams até 2027 após temporada ruim: 'Voltar ao topo do grid'

Escrito por (via Agência Estado)
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Com mais de 100 corridas com a Williams na Fórmula 1, Alex Albon terá a chance de se redimir da fraca temporada da escuderia em 2027. A equipe inglesa anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato com o piloto tailandês por mais um ano sob promessa de melhora do carro.

"A Atlassian Williams F1 Team confirmou hoje que Alex Albon continuará correndo com a equipe em 2027, reafirmando seu compromisso em levar a Williams de volta às vitórias", anunciou a escuderia, satisfeita com o trabalho de seu piloto, mesmo com um 2026 para se esquecer e a 16ª colocação entre os 22 pilotos do grid.

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"Desde que se juntou à Williams em 2022, Alex tem sido um líder fundamental na transformação da equipe, tanto dentro quanto fora das pistas, e esta renovação de contrato é um sinal claro de confiança de ambas as partes no progresso a longo prazo que está sendo feito em Grove, apesar de um 2026 desafiador."

Albon chegou à escuderia vindo da Red Bull e faz um bom trabalho na visão dos diretores da escuderia, que fechou em quinto no Mundial de Pilotos de 2025. Mesmo com um ano para se esquecer, a Williams reconhece o bom trabalho do tailandês, satisfeito com o novo acordo.

"Desde que entrei para a Williams em 2022, a transformação pela qual esta equipe passou é difícil de descrever em palavras", comentou Albon. "Um ano difícil não conta toda a história, e só me dá mais motivação para continuar construindo e trabalhando junto com a fábrica e nossos fãs para alcançarmos grandes feitos", afirmou. "Nossa história ainda não acabou, então meu foco agora é fazer o que for preciso para nos levar de volta ao topo do grid."

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O entusiasmo do piloto tailandês se espelha ao otimismo de James Vowles, chefe da Williams. "Estou muito feliz que Alex e a Williams estejam dando continuidade à nossa extraordinária jornada juntos. Alex tem sido um líder neste projeto de transformação desde o primeiro dia e temos muito trabalho inacabado que estamos determinados a concluir", destacou.

O dirigente seguiu nos elogios ao piloto de 30 anos e 96 largadas pela escuderia na Fórmula 1. "Alex é um dos melhores pilotos do grid e sabe melhor do que ninguém as enormes melhorias que fizemos nos últimos anos. Renovar o contrato dele demonstra a confiança que ambos temos na direção que estamos seguindo."

Ao dar a largada no GP de Barcelona-Catalunha, Albon superou o lendário Nigel Mansell e se tornou o piloto com mais corridas disputadas pela equipe. Quatro etapas mais tarde, na Hungria, chegou a incríveis 100 provas disputadas.

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No ano, contudo, os números são fracos: somente cinco pontos somados e a 16ª posição no grid. No Mundial de Equipes, a Williams aparece somente em nono, o que faz a escuderia prometer um novo pacote de melhorias ainda para esta temporada.

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