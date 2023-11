Excursão do Inter Miami com Messi pela China é cancelada por 'circunstâncias inesperadas'

Os planos do Inter Miami de levar Messi para disputar amistosos na China foram frustrados. O clube anunciou, nesta quarta-feira, que "circunstâncias inesperadas" forçaram o cancelamento das duas partidas, até então marcadas para os dias 5 e 8 de novembro, contra o Hainiu, em Qindao, e contra o Rongcheng, em Chengdu. A expectativa era lotar o estádios, que comportam de 50 mil a 60 mil torcedores, e gerar um lucro milionário.

continua após publicidade

As datas coincidem com a primeira rodada da fase eliminatória da MLS, a liga americana de futebol, para a qual a equipe do craque argentino não conseguiu se classificar, por isso está sem calendário até o restante do ano. Diante de tal cenário, a diretoria do clube se movimentou para encontrar formas de preencher o espaço e também de fortalecer sua marca internacionalmente. Em comunicado, o Inter explicou que o cancelamento veio da empresa organizadora dos eventos.

"A NSN, promotora da excursão, informou o Inter Miami do cancelamento da turnê chinesa por causa de circunstâncias imprevistas na China", explicou. "As ambições do Inter Miami continuam sendo explandir sua marca global jogando em frente a incríveis torcedores por todo o mundo. O clube continuará explorando oportunidades futuras com a NSN para alcançar este objetivo", completou.

continua após publicidade

Eleito melhor jogador do mundo pela premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, na segunda-feira, Messi já esteve na China em outras oportunidades. A última vez foi em junho deste ano, pela seleção argentina, logo depois de deixar o Paris Saint-Germain e ser contratado pelo Inter Miami, em negociação que causou alvoroço no mundo do futebol. Na ocasião, marcou um gol no minuto inicial da partida e ajudou sua nação a conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre os australianos.