Exames não detectam lesão e Cássio deve ser titular do Corinthians em visita ao Inter

Substituído no intervalo do jogo contra o Newell's Old Boys com muitas dores no tornozelo esquerdo, o goleiro Cássio passou por exames de imagem nesta quarta-feira que não detectaram lesão e ele já treinará normalmente nesta quinta-feira, liberado para estar no gol do Corinthians em visita ao Internacional, no sábado.

continua após publicidade

"O goleiro Cássio, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo na partida de ontem (terça-feira), passou por exames, que não constataram lesão. Hoje, o camisa 12 realizou tratamento preventivo com a equipe de Saúde e Performance e, amanhã, irá a campo", informou o Corinthians.

Apesar de Carlos Miguel ter trabalho bem na segunda etapa do jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, vencido por 2 a 1 , de virada, o camisa 12 é ídolo da torcida e peça insubstituível no elenco. No momento da lesão - levou um carrinho duro de um atacante argentino - muita gente temeu pelo mais grave.

continua após publicidade

Cássio ficou se contorcendo de dor e ainda não conseguiu fixar o pé no chão. Queria sair de campo antes mesmo de a primeira etapa acabar o que aumentou a preocupação, pois é bastante fominha. Acabou convencido a ser substituído somente na pausa e ainda sofreu o gol dos visitantes. Sem culpa no lance.

Sem tempo a perder na busca por reabilitação no Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo já trabalhou com quem atuou menos de 45 minutos contra os argentinos nesta quinta-feira. Em campo reduzido, aplicou atividades de enfrentamento para o time saber lidar da marcação adversária e como furar possível retranca.