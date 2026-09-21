Exames detectam lesão muscular e Ayrton Lucas deve desfalcar o Flamengo na semi da Libertadores

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas é o mais novo problema do departamento médico do Flamengo. O jogador foi submetido a exames de imagem que constataram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Ele se machucou na vitória de 2 a 1 do time carioca sobre o Red Bull Bragantino neste domingo, no Maracanã, e teve de ser substituído.

O lance que ocasionou a contusão foi uma disputa em velocidade com o jogador Fernando, logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Ele sentiu a perna quando partiu em velocidade e imediatamente foi ao chão. Apesar de o clube não estipular um prazo para o seu retorno, existe uma expectativa de que ele fique até um mês e meio fora.

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O departamento médico agora vai trabalhar para tentar recuperar o atleta para os dois jogos da semifinal da Libertadores. Os encontros contra o Estudiantes estão marcados para o dia 15 de outubro (a ida acontece na Argentina) e 22 (o duelo de volta está programado para o Maracanã).

"Exame de imagem realizado logo após Flamengo 2 x 1 Red Bull Bragantino confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", informou o rubro-negro por meio de nota oficial.

A contusão de Ayrton Lucas acontece justamente no momento em que Alex Sandro voltou ao time após se recuperar de lesão na panturrilha. Assim, nesta reta final da temporada, o treinador Leonardo Jardim volta a ficar com apenas um jogador para o lado esquerdo da defesa. Em caso de necessidade, o lateral-direito Varela pode ser improvisado no setor.

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O Campeonato Brasileiro agora será interrompido por causa da Data Fifa. Assim, a 29ª rodada do Nacional acontece a partir do dia 7 de outubro (quarta-feira). Líder isolado, o Flamengo contabiliza 60 pontos e tem três a mais do que o Palmeiras, o segundo colocado.