Exames detectam lesão e William e Mateus Vital desfalcam Cruzeiro contra o Corinthians

O Cruzeiro terá mais dois desfalques diante do Corinthians, na abertura do segundo turno do Brasileirão, sábado, às 21 horas, em Belo Horizonte. O clube anunciou nesta quarta-feira que exames médicos detectaram lesões no lateral-direito William e no meia Mateus Vital, deixando o clube sem armadores.

"O Cruzeiro comunica que o atleta Mateus Vital foi submetido a exames que diagnosticaram luxação no ombro direito. A indicação para o caso é de tratamento conservador, já iniciado", afirmou o boletim médico cruzeirense. "O clube também informa que o lateral-direito William sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita, durante a partida contra o Palmeiras, e passará por recuperação no Departamento de Saúde do Cruzeiro."

Ambos foram substituídos diante do Palmeiras por causa dos problemas clínicos. Mateus Vital caiu em cima do braço com somente cinco minutos de jogo no Allianz Parque e deu lugar ao volante Machado. William saiu no intervalo.

O técnico Pepa já havia perdido o meia Matheus Pereira, por causa de lesão muscular, e agora fica sem seu substituto para a armação, o que dará enorme dor de cabeça ao treinador para encontrar um substituto.

Palacios entra na direita, sem problemas. Mas na armação, as opções são o veterano Nikão, sem prestígio e até então encostado no elenco, ou Daniel Júnior, que nem foi relacionado contra o Palmeiras.

As outras opções de Pepa, que precisa recolocar o Cruzeiro no trilho das vitórias, seriam de improviso. Machado reforçaria a marcação, com trio de volantes ao lado de Jussa e Lucas Silva. Já com Bruno Rodrigues, que é atacante de lado de campo, o time ficaria bastante ofensivo, pois já conta com Arthur Gomes, Wesley e Rafael Elias no ataque.