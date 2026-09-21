Exames descartam uso de drogas de Daniel Maldini em dia de acidente: 'Níveis abaixo do limite'

Daniel Maldini não usou drogas no dia em que ocasionou acidente com sua Porsche Carrera, há uma semana. Foi o que revelou os exames realizados pelo filho do lendário zagueiro Paolo Maldini divulgados nesta segunda-feira. Após realizar teste do bafômetro no dia da batida, autoridades acusaram o jogador de 24 anos de consumo de álcool e de substâncias estupefacientes.

O jogador do Cagliari se envolveu em uma batida quando estava acompanhado por três amigos. Maldini teria desrespeitado a preferência de passagem e atingido um automóvel Golf que trafegava pela via Caracciolo, deixando seis feridos sem gravidade. Desde então, vem se defendendo sobre o possível uso de drogas.

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Após o teste de saliva da polícia de Milão na hora do acidente testar positivo, o jogador realizou exames toxicológicos no Hospital Niguarda, que não acusaram substâncias entorpecentes no jogador. "Níveis abaixo do limite de detecção para THC e cetamina."

O jogador, contudo, não escapou da suspensão da carteira de motorista e de multa pois o uso do álcool acabou confirmado. Ele já foi convocado para defender a seleção italiana e deve seguir jogando normalmente no Cagliari, apesar de um puxão de orelhas dos dirigentes.

Logo após o acidente, Maldini havia se declarado inocente ao presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, e recebido apoio. "Eu acredito nele, ele jurou não fazer uso de substâncias", disse o dirigente, no dia do acidente.

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Nesta segunda-feira, após a divulgação do resultado dos exames, Giulini aproveitou para mandar um conselho ao jogador: "Acompanhamos Maldini há vários anos e sabemos que é um talento incrível. Minha posição continua sendo a de um pai. Quando você sai para beber, é sempre melhor não ir dirigindo", advertiu o dirigente à rádio Anch'io lo sport.