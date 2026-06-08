Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Exames apontam boa evolução, e Seleção prepara retorno de Neymar; saiba mais

Camisa 10 passou por ressonância magnética nesta segunda-feira (08) e mantém tratamento de lesão na panturrilha direita

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 17:39:39 Editado em 08.06.2026, 17:39:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Exames apontam boa evolução, e Seleção prepara retorno de Neymar; saiba mais
Autor Atacante realiza fisioterapia intensiva nos Estados Unidos após ficar de fora dos últimos amistosos da equipe comandada por Carlo Ancelotti - Foto: Nelson Terme / CBF

O atacante Neymar passou por novos exames de imagem nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, que apontaram uma boa evolução no tratamento de sua lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o quadro clínico do camisa 10 avança firmemente dentro dos parâmetros esperados pelo departamento médico. Apesar das notícias positivas, a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com a expectativa realista de que o jogador desfalque a Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo, neste sábado, contra o Marrocos. O foco principal passou a ser a preparação do atleta para que esteja plenamente disponível na segunda rodada da fase de grupos, no confronto diante do Haiti.

-LEIA MAIS: Irã disputará a Copa do Mundo sob rígida restrição de circulação nos EUA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota oficial divulgada para a imprensa, a CBF evitou estabelecer um prazo definitivo e cravado para o retorno do atacante aos gramados, ressaltando apenas que ele continuará seguindo rigorosamente o cronograma de preparação física e de recuperação. A intenção dos fisioterapeutas e médicos é liberar Neymar para os primeiros exercícios com bola nos próximos dias, sempre condicionado à resposta do corpo ao tratamento. No último fim de semana, enquanto o grupo principal viajou a Cleveland para o amistoso contra o Egito, vencido pelo Brasil por 2 a 1, o atacante permaneceu na base da delegação em Nova Jersey. O seu cronograma de reabilitação incluiu sessões intensas de fisioterapia e atividades em uma esteira antigravidade, um equipamento projetado para permitir que o jogador caminhe e corra com impacto drasticamente reduzido nas articulações e músculos.

A preocupação com as condições físicas da principal estrela da equipe teve início ainda em maio, durante uma partida do Santos contra o Coritiba, o último compromisso do jogador antes da convocação de Ancelotti. O que foi inicialmente diagnosticado pelo clube paulista como um leve edema revelou-se um problema mais sério durante a apresentação à Seleção Brasileira, no dia 28 de maio. Naquela ocasião, o médico Rodrigo Lasmar confirmou a lesão de grau dois e projetou um período de recuperação variando entre duas e três semanas. Este contratempo já tirou Neymar dos dois últimos testes preparatórios do Brasil antes do Mundial, contra o Panamá e o Egito, exigindo paciência e precisão médica na reta final antes da estreia na competição.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo LESÃO NEYMAR notícias esportivas Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV