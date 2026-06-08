Exames apontam boa evolução, e Seleção prepara retorno de Neymar; saiba mais

O atacante Neymar passou por novos exames de imagem nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, que apontaram uma boa evolução no tratamento de sua lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o quadro clínico do camisa 10 avança firmemente dentro dos parâmetros esperados pelo departamento médico. Apesar das notícias positivas, a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com a expectativa realista de que o jogador desfalque a Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo, neste sábado, contra o Marrocos. O foco principal passou a ser a preparação do atleta para que esteja plenamente disponível na segunda rodada da fase de grupos, no confronto diante do Haiti.

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Em nota oficial divulgada para a imprensa, a CBF evitou estabelecer um prazo definitivo e cravado para o retorno do atacante aos gramados, ressaltando apenas que ele continuará seguindo rigorosamente o cronograma de preparação física e de recuperação. A intenção dos fisioterapeutas e médicos é liberar Neymar para os primeiros exercícios com bola nos próximos dias, sempre condicionado à resposta do corpo ao tratamento. No último fim de semana, enquanto o grupo principal viajou a Cleveland para o amistoso contra o Egito, vencido pelo Brasil por 2 a 1, o atacante permaneceu na base da delegação em Nova Jersey. O seu cronograma de reabilitação incluiu sessões intensas de fisioterapia e atividades em uma esteira antigravidade, um equipamento projetado para permitir que o jogador caminhe e corra com impacto drasticamente reduzido nas articulações e músculos.

A preocupação com as condições físicas da principal estrela da equipe teve início ainda em maio, durante uma partida do Santos contra o Coritiba, o último compromisso do jogador antes da convocação de Ancelotti. O que foi inicialmente diagnosticado pelo clube paulista como um leve edema revelou-se um problema mais sério durante a apresentação à Seleção Brasileira, no dia 28 de maio. Naquela ocasião, o médico Rodrigo Lasmar confirmou a lesão de grau dois e projetou um período de recuperação variando entre duas e três semanas. Este contratempo já tirou Neymar dos dois últimos testes preparatórios do Brasil antes do Mundial, contra o Panamá e o Egito, exigindo paciência e precisão médica na reta final antes da estreia na competição.