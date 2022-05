Exame detecta apenas edema e Gabriel Veron não preocupa Palmeiras

Da Redação

O Palmeiras deixou a Bolívia na madrugada desta quarta-feira com mais uma goleada na Copa Libertadores e uma preocupação no elenco. O atacante Gabriel Veron deixou o campo com dores musculares. Nesta tarde, porém, a torcida e a comissão técnica puderam respirar aliviados.

Exames realizados no atleta constataram edema, mas não detectaram qualquer lesão na coxa esquerda do jogador. Mesmo assim, ele segue como dúvida para o jogo contra o Fluminense, no domingo, no Allianz Parque, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será reavaliado nos próximos dias.

Veron virou preocupação na reta final do jogo contra o Independiente Petrolero, em Sucre. Sozinho, sentiu uma dor muscular na virilha e caiu no gramado. Chegou a receber atendimento médico em campo, mas acabou deixando o jogo mais cedo, apesar de o Palmeiras já ter feito suas cinco substituições na partida. O time encerrou o jogo com apenas 10 jogadores em campo.

O jogador de apenas 19 anos vinha sendo, antes das dores musculares, uma das referências do time de Abel Ferreira na atual temporada. Depois de superar oscilações nos últimos anos, causados justamente por problemas físicos, ele ganhou a confiança do treinador e se firmou entre os titulares.

Neste ano, vem sendo um dos jogadores mais constantes do elenco, tanto em produtividade quanto em número de jogos. Ao todo, soma 15 partidas seguidas com a camisa do alviverde. No total, soma 24 jogos e um gol.