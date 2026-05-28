Exame aponta lesão na panturrilha e Neymar deve perder a estreia do Brasil na Copa

O atacante Neymar sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha e desfalcará a Seleção Brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, correndo o risco de ficar de fora também da estreia no torneio. O diagnóstico foi confirmado nesta quinta-feira pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, durante pronunciamento na Granja Comary, em Teresópolis, revelando um tempo estimado de recuperação que varia de duas a três semanas.

-LEIA MAIS: Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A avaliação médica da entidade máxima do futebol brasileiro contraria o laudo inicial apresentado pelo Santos, clube do jogador. Anteriormente à convocação, o médico da equipe paulista, Rodrigo Zogaib, havia classificado o problema apenas como um edema, prevendo que o atleta estaria apto para iniciar os treinos já na quarta-feira (27). No entanto, a CBF, que já possuía informações indicando um quadro mais sério, submeteu o jogador a exames protocolares na chegada à concentração e o encaminhou para uma ressonância magnética em uma clínica particular da cidade, confirmando a gravidade da lesão.

Com o prazo de recuperação estipulado por Lasmar, o atacante está fora dos amistosos contra o Panamá, marcado para este domingo (31) no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. Na melhor das hipóteses, com o retorno em duas semanas, Neymar estaria clinicamente liberado no dia 11 de junho, apenas dois dias antes da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos, no dia 13. A segunda partida da fase de grupos ocorrerá no dia 19, diante do Haiti.

A situação física de Neymar tornou-se a principal preocupação da comissão técnica às vésperas do envio da lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O regulamento da competição exige que a relação oficial seja entregue até o dia 1º de junho. Apesar do prazo apertado, as regras da Fifa determinam que um jogador pode ser cortado e substituído até 24 horas antes do início da primeira partida da seleção no torneio, desde que seja comprovada lesão ou doença grave.