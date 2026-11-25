Roberto Martinez, ex-treinador da seleção de Portugal, colocou o astro Cristiano Ronaldo na mais alta prateira do futebol mundial. Com a experiência de ter comandado o camisa 7, ele comparou o jogador de 41 anos a lendas como Diego Maradona, Lionel Messi e ainda o holandês Johan Cruyff.

"Estamos falando de um jogador de nível de Lionel Messi (seu contemporâneo), Maradona e Johan Cruyff. Esses são os números de um atleta como o Cristiano Ronaldo", afirmou o comandante de 53 anos, e que liderou a seleção portuguesa entre 2023 e 2026.

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A declaração foi dada à emissora Prime antes do confronto entre Arsenal e Borussia Dortmund, realizado nesta terça-feira, em Londres e válido pela quinta rodada da Champions League, e que terminou empatado em 1 a 1.

Os dois trabalharam juntos em 37 jogos. Neste recorte, o impetuoso atacante fez valer a sua qualidade ofensiva e estufou as redes adversárias em 28 oportunidades. Martínez fez um breve comentário sobre a personalidade do atual atacante do Al-Nassr para justificar a sua trajetória vencedora.

"Sua motivação nunca foi ganhar a Bola de Ouro, mas ser melhor no dia seguinte. Seu comprometimento com o futebol é incomparável. Não acredito que voltaremos a ver outro jogador como ele em Portugal", declarou Martínez.

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Maior jogador da história de Portugal, Cristiano Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção nacional no início de novembro, em meio à polêmicas e um atrito com o técnico Jorge Jesus, atual comandante de Portugal.

O episódio teve início quando ele foi colocado no banco de reservas contra a Noruega. Apesar de ter sido chamado para o aquecimento durante a partida, o astro não entrou em campo. A decisão irritou o jogador, que deixou o gramado imediatamente após o apito final, sem acompanhar os companheiros no cumprimento aos torcedores.

O episódio se agravou quando Jorge Jesus confirmou que pretendia manter o craque na reserva também no compromisso seguinte, contra a Dinamarca. Insatisfeito com a situação e alegando quebra de confiança por parte do treinador, CR7 abandonou a concentração de Portugal antes do confronto com os dinamarqueses.