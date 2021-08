Ex-rival, Sergio Ramos dá as boas vindas a Messi no PSG: 'Quem diria?'

Da Redação

Após mais de 15 anos disputando clássicos acirrados entre Barcelona e Real Madrid, Messi e Sergio Ramos vão estar do mesmo lado no Paris Saint-Germain. O zagueiro espanhol usou as redes sociais para dar as boas-vindas ao ex-rival.

continua após publicidade .

O ex-capitão do Real Madrid publicou uma foto de sua camisa ao lado da nova de Messi, ambas em uma vitrine da loja do clube na capital francesa. "Quem diria, não é verdade, Leo Messi? Bem-vindo!", escreveu o defensor.

Assim como Messi, Sergio Ramos acertou com o Paris Saint-Germain após não chegar em um acordo por renovação de contrato com o Real Madrid, onde era ídolo. Pelo clube merengue, o zagueiro conquistou 22 títulos, com destaque para as quatro taças da Liga dos Campeões.

continua após publicidade .

Nesta quarta-feira, o craque argentino afirmou viver "imensa felicidade" por ser jogador do PSG. Seis vezes melhor do mundo, o jogador disse que tem como "sonho" dar ao clube o tão sonhado título da Liga dos Campeões, no qual conquistou quatro vezes pelo Barcelona.

As contratações de Sergio Ramos e Messi fazem parte de um super pacote de reforços do clube francês para a temporada 2021-2022. Também desembarcaram em Paris: Gianluigi Donnarumma, goleiro campeão da Eurocopa com a Itália; o meia Georginio Wijnaldum, capitão da seleção holandesa; e o lateral-direito Achraf Hakimi, destaque da Inter de Milão.