Ex-Real Madrid, Jesé Rodríguez desembarca no Sul para assinar contrato com Coritiba

O atacante Jesé Rodríguez, 30, ex- Real Madrid, desembarcou nesta sexta-feira na capital paranaense para assinar contrato com o Coritiba e foi recebido com festa por um pequeno grupo de torcedores. Ele tirou fotos e distribuiu autógrafos para os fãs no saguão do aeroporto antes de dar uma breve declaração.

"Vou falar mais tarde depois de me apresentar ao clube. Mas sim, estou realmente muito feliz", comentou o jogador. A negociação, que teve início no mês passado, foi fechada na última quarta-feira.

Rodríguez estava livre no mercado e agora deve ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Diante da situação delicada do Coritiba no Brasileiro, a equipe ocupa a lanterna com 14 pontos, o técnico Thiago Kosloski pretende ter o atleta à disposição o mais rápido possível.

Pela programação do clube, o atleta espanhol se integra imediatamente ao elenco que viaja neste sábado para Itu, no interior de São Paulo, para uma intertemporada. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba encara o Bahia, na quinta-feira, no Couto Pereira.

O time paranaense surge como um dos grandes desafios de Jesé Rodríguez em sua carreira. No seu currículo, ele ostenta títulos de primeira grandeza na Europa como duas Ligas dos Campeões e três títulos nacionais pelo Real Madrid. O atacante, que passou sem brilho pelo Paris Saint-Germain, defendeu a Sampdoria nesta temporada.