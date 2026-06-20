Ex-Real Madrid e seleção argentina, Fernando Gago passa procedimento cardiovascular

O argentino Fernando Gago passou por um procedimento cirúrgico após sofrer um problema cardiovascular na última quinta-feira (18). Aos 40 anos, o ex-volante de Real Madrid-ESP e Boca Juniors-ARG está treinando o Universidad de Chile e se sentiu mal justamente após uma partida do Campeonato Chileno.

A equipe derrotou o OHiggins, por 2 a 0, em partida adiada da 13ª rodada do campeonato nacional. Momentos após o apito final, o comandante foi encaminhado para um hospital, onde os médicos implantaram um stent para desobstrução das artérias. Fernando Gago permanece internado, mas se recupera bem, segundo informações do clube nas redes sociais.

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A TNT Sports do Chile informou que o ex-jogador apresentava dores antes do confronto e preferiu não buscar atendimento médico imediato. Ele permaneceu à frente da equipe e trabalhou normalmente durante o embate. Até mesmo após o encerramento da partida, Fernando Gago participou da entrevista coletiva.

Sem classificação na Copa do Mundo, as competições continuam normalmente no Chile. Para o próximo compromisso, contra o Santiago Wanderers, pela copa nacional, a equipe deve ser comandada pelo auxiliar técnico Fabricio Coloccini, que também teve carreira como jogador, inclusive jogando o mundial de 2006.

Fernando Gago foi anunciado como técnico da Universidad de Chile em março deste ano e comandou a equipe em dez oportunidades, com cinco vitórias e quatro derrotas. Fora das quatro linhas desde 2021, ele já comandou Aldosivi-ARG, Racing-ARG, Chivas-MEX, Boca Juniors-ARG e Necaxa-MEX.