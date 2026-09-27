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Ex-Real e seleção espanhola, Michel Salgado é o novo técnico do North, da Série D do Brasil

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-lateral Míchel Salgado, ex-Real Madrid e seleção espanhola, foi anunciado neste domingo como o técnico do North para 2027. O clube de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, vai disputar o Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro na próxima temporada.

"Míchel Salgado é o novo comandante do North para 2027", divulgou o North nas redes sociais. "Uma trajetória construída no mais alto nível do futebol mundial. Um vencedor que vestiu a camisa do Real Madrid por 371 vezes, conquistou 11 títulos, incluindo duas Champions League e quatro Campeonatos Espanhóis, e defendeu a Seleção Espanhola em 53 oportunidades", completou.

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Após a aposentadoria como jogador em 2018 no Independiente, do Panamá, Salgado foi auxiliar de Javier Aguirre na seleção egípcia. Ele também trabalhou no desenvolvimento de jovens jogadores no Oriente Médio e atuou como diretor esportivo do Pafos, do Chipre.

Aos 50 anos, Michel Salgado tem a licença Pro da UEFA e seu trabalho mais recente foi como técnico da seleção sub-15 da Arábia Saudita, visando o desenvolvimento de jogadores para a Copa do Mundo de 2034.

"Agora, toda essa experiência, liderança e mentalidade vencedora chegam a Montes Claros", anunciou o North. "Míchel, aqui você encontrará uma cidade, uma região e uma torcida que sonham grande. Você traz a experiência dos grandes palcos."

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