Ex-Palmeiras anota golaço de bicicleta em partida do Campeonato Mexicano

O colombiano Miguel Borja segue em ótimo momento no futebol mexicano e confirmou a boa fase com um golaço na noite deste sábado (19), em partida do Campeonato Mexicano. Após iniciar a partida diante do Chivas no banco de reservas, o ex-Palmeiras entrou em campo e anotou duas vezes para garantir o empate por 2 a 2.

Mais do que os gols, os torcedores que acompanhavam a partida no estádio Azteca, casa do América, presenciaram um golaço de bicicleta do atacante aos 25 do segundo tempo, quatro minutos após entrar em campo. Ele recebeu o cruzamento do lado direito do uruguaio Brian Rodríguez e emendou a bike, com força, sem chances para o arqueiro.

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Dois minutos mais tarde, Miguel Borja novamente apareceu para garantir o empate da equipe mandante. Desta vez, ele teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes, após grande jogada de Henry Martín, que deixou dois adversários no chão antes da assistência.

Os gols do time visitante foram anotados no primeiro tempo, com Bryan González, aos 32 minutos, e Miguel Vázquez, que anotou contra a própria meta nos acréscimos. O empate não agradou América e Chivas, que ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente. Agora o líder Toluca tem a chance de se distanciar na tabela.

No duelo deste sábado, o time mandante ainda tinha o ex-palmeirense Raphael Veiga na equipe titular, que foi sacado justamente para a entrada de Borja no segundo tempo.