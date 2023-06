Ex-número 1 do mundo, Wozniacki anuncia retorno ao circuito e mira US Open

Ex-número 1 do mundo e campeã de Grand Slam, a ex-tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar seu retorno ao circuito profissional. Aos 32 anos, ela decidiu voltar aos torneios após ser mãe de dois filhos e se recuperar de um problema de saúde.

"Ao longo destes últimos três anos, em que estive longe do jogo, eu pude compensar o tempo perdido com a minha família. Eu me tornei mãe e agora tenho dois lindos filhos, pelos quais sou muito grata. Mas eu ainda tenho objetivos que quero alcançar. Quero mostrar aos meus filhos que posso perseguir meus sonhos, independente de idade ou papel exercido. Decidimos, como família, que está na hora. Vou voltar a jogar e mal posso esperar por isso!", declarou a dinamarquesa, em suas redes sociais.

Wozniacki deixou o circuito no início de 2020. Seu último torneio foi o Aberto da Austrália, aos 29 anos. Na ocasião, a tenista vinha sofrendo com artrite reumatoide, doença crônica que vinha atrapalhando seu rendimento nos meses anteriores. Ela também revelou plano de se tornar mãe.

Casada com o americano David Lee, ex-jogador da NBA, a dinamarquesa deu à luz Olivia, em junho de 2021, e James, nascido em outubro do ano passado.

Antes de se aposentar, Wozniacki faturou 30 títulos no circuito, sendo um deles de Grand Slam - o Aberto da Austrália de 2018. Também ocupou o topo do ranking por 71 semanas. No total, somou 635 vitórias e 264 derrotas em simples.

O plano da tenista é voltar ao circuito no WTA 100 de Montreal, em agosto, no Canadá. Será uma preparação para tentar jogar o US Open, último Grand Slam da temporada, que começa no fim do mesmo mês. Seu objetivo a médio prazo é disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024.