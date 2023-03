Ex-mulher diz que vai manter contato com Daniel Alves: 'Não vou julgar'

(via Agência Estado)

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, concedeu nesta terça-feira a primeira entrevista desde a prisão do jogador em Barcelona, ocorrida em janeiro. Ao "Programa de Ana Rosa", da emissora da TV espanhola Telecinco, a modelo comentou sobre o processo de separação, iniciado neste mês, e sobre a visita ao brasileiro no presídio Brians II, no fim de semana, onde o jogador está preso de forma provisória enquanto aguarda julgamento por crime sexual.

No último domingo, o casal conversou frente a frente, por quase uma hora, separados apenas por uma janela de vidro. A modelo e empresária de 29 anos foi questionada pela imprensa sobre o teor da visita ao deixar o local, mas ela foi embora sem fazer qualquer declaração aos jornalistas. Na entrevista à Telecinco, Joana afirmou que seguirá visitando o jogador, sempre que possível.

"Estou seguindo em frente. Sempre que posso, vou vê-lo para saber como ele está, como se encontra (sua situação) e saber dele. É uma situação muito complicada", contou Joana, durante conversa de 28 minutos à TV espanhola. A modelo indicou a separação do lateral em carta aberta, publicada em seu Instagram. Em resposta, Daniel Alves afirmou, em carta publicada pelo Estadão com exclusividade, que "lamentava a decisão" de sua mulher. Disse que ela sentiu a pressão do caso.

"Não temos de falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens, não temos nada em comum. A única vez que falamos de dinheiro foi no início de toda esta situação, fiquei arrasada e, por meio do seu advogado, pedi-lhe que arranjasse um apartamento para mim em Paris onde ia trabalhar", revelou a modelo.

Daniel Alves e Joana se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em cerimônia secreta e privada em Ibiza, uma ilha no litoral da Espanha. Apesar do lateral responder pelo crime de estupro de uma jovem em boate de Barcelona no último ano, a modelo afirmou que não irá julgar seu ex-marido. "Não vou julgá-lo, é para isso que serve a Justiça."