Ex-meia Jackson, que defendeu Palmeiras e seleção brasileira, sofre AVC no Maranhão

O ex-meia Jackson, que defendeu o Palmeiras e também a seleção brasileira, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último domingo. Ele se encontra internado na UTI de um hospital na cidade de Codó, no Maranhão, e seu estado de saúde é estável.

continua após publicidade

A assessoria de imprensa do ex-jogador divulgou uma nota nas redes sociais para informar o seu quadro clínico. Segundo familiares, ele está evoluindo bem, está sem sedação, mas não tem previsão de alta.

Na nota de esclarecimento, a assessoria de Jackson agradece o apoio recebido nesse momento de dificuldade e confirma que o ex-jogador palmeirense sofreu um AVC.

continua após publicidade

"Amigos, precisamos compartilhar uma notícia com todos vocês. Nosso campeão Jackson sofreu um Acidente Vascular Cerebral e está recebendo todos os cuidados médicos necessários. Desde já agradecemos a todos", diz parte do texto na postagem.

Jackson foi revelado pelo Maranhão, rodou por clubes como Mogi Mirim e Goiás, mas ganhou visibilidade com a camisa do Sport. O bom desempenho pelo time pernambucano levou o atleta a ser convocado para a seleção brasileira no fim dos anos 90.

Em 1999, ele foi adquirido pelo Palmeiras e fez parte da equipe que conquistou a Copa Libertadores sob o comando do treinador Luiz Felipe Scolari. No ano seguinte, foi para o Cruzeiro e conquistou a Copa do Brasil. Jackson encerrou a carreira em 2011 no ABC de Natal.