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Ex-jogador do São Paulo fala como vício em apostas destruiu sua vida: 'Eu perdi tudo'

Escrito por Alan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O meio-campista Jonathan Gómez, ex-São Paulo, revelou seu vício em jogos de azar e como ele afetou sua carreira. Aos 36 anos, o jogador está sem clube desde que deixou o Sarmiento de Junín, da Argentina.

Em entrevista ao canal MargaTV, no YouTube, o argentino falou sobre seu vício e afirmou que perdeu tudo o que construiu em seus anos no futebol: "Perdi tudo. Perdi tudo. Estou passando por um processo em que não sei se algum dia poderei voltar a jogar futebol, que é o que mais amo."

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Além disso, Jonathan Gómez contou como a situação afetou seu relacionamento com amigos e a mulher. O jogador afirmou que a dependência em apostas mudava sua personalidade e afastou pessoas de seu círculo de amizades.

"Isso te distrai, não só no trabalho, mas no seu dia a dia. Muda seu humor, muda sua personalidade. Às vezes, quando me sento para conversar com amigos com quem estou me reconectando agora, eles dizem: 'Ei, Jony, você não estava por perto', e eu não percebi, ou estava me escondendo, ou não queria ir, ou não estava fazendo as coisas", contou o meio-campista.

"Minha mulher era igual. Ela me dizia: 'Jony, o que há de errado com você?' Isso me irritava o tempo todo, porque leva a essa situação. Quando você ganha, tudo é ótimo", completou o argentino.

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"Isso é uma droga. Quero que as pessoas entendam isso claramente, que é como uma droga. É mais sutil, porque eu posso estar falando com você hoje, segurando meu celular, e você nem vai perceber que estou jogando", finalizou o jogador.

Em seu relato, Jonathan Gómez também afirmou que foi vítima de extorsão. Segundo o jogador, ele acumulou uma dívida de 50 mil dólares (R$ 259 mil) em uma plataforma clandestina de apostas e cassino online.

Assim, ele foi obrigado a assinar, sob ameaças de morte, quatro notas promissórias reconhecidas em cartório, nas quais constava que possuía uma dívida de 505 mil dólares (R$ 2,6 milhões). Ele até procurou as autoridades, mas a acusação foi rejeitada. "O promotor nunca sequer se dispôs a me ouvir", disse Gómez.

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O meio-campista foi contratado pelo São Paulo em 2017, após se destacar no Santa Fe, da Colômbia. Porém, durante sua passagem pelo clube paulista, foi emprestado ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, CSA e Sport.

Até que, em 2020, retornou à Argentina, onde assinou com o Argentinos Juniors. Desde então, passou por Racing, Rosario Central e Sarmiento de Junín.

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Futebol Jonathan Gómez São Paulo FC vício
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