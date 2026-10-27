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Ex-jogador do Grêmio, Émerson Leal morre aos 46 anos

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-volante Émerson Leal faleceu nesta terça-feira, aos 46 anos, em decorrência de complicações causadas por um infarto sofrido na semana passada. Revelado pelo Grêmio, o ex-jogador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Esteio, no Rio Grande do Sul, e permanecia em estado grave.

Émerson passou mal na última terça-feira enquanto disputava uma partida de futebol amador com amigos. Um médico que estava no local iniciou as manobras de reanimação cardíaca até a chegada da ambulância. Na sequência, o ex-atleta foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado.

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Natural de Esteio, Émerson foi revelado pelo Grêmio em 1999 e defendeu a equipe gaúcha até 2004. Durante sua passagem pelo Tricolor, disputou 108 partidas, marcou cinco gols e integrou o elenco campeão da Copa do Brasil de 2001.

Em 2004, o volante foi emprestado ao Sport. Após retornar ao Grêmio, no fim daquela temporada, acabou afastado das atividades por conta de uma alteração cardíaca identificada pelo departamento médico do clube.

Émerson só voltou a atuar profissionalmente em 2007, após receber liberação dos médicos gremistas. No entanto, não permaneceu na equipe gaúcha e acertou com o Juventude. Ao longo da carreira, o ex-volante também passou por Novo Hamburgo, Madureira, América-RN, Canoas e Novo Horizonte.

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