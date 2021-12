Da Redação

Ex-jogador do Botafogo morre em hotel no Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Bruno dos Santos Sá, de 41 anos, morreu nesta quinta-feira (16), em um quarto de hotel, no Centro do Rio. Ele estaria acompanhado de uma pessoa quando teria passado mal. Uma equipe de policiais da 5ª DP ( Mem de Sá) foi acionada e esteve no local.

continua após publicidade .

Conforme o delegado Bruno Gilaberte, da 5ª DP (Mem de Sá), uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte e que a pessoa que acompanhava o ex-jogador será ouvida na delegacia. Caso seja confirmado que o óbito teve causa natural, o procedimento será encerrado.

De acordo com informações preliminares, o ex-jogador chegou a consumir uma cerveja durante o tempo que esteve hospedado. Apesar dos policiais terem encontrado apenas um comprimido de vitaminas no quarto onde o zagueiro morreu, o corpo dele deverá passar por um exame toxicológico que poderá revelar se a morte foi causada pela ingestão de algum remédio ou estimulante.

continua após publicidade .

Conforme o site "O Gol", Bruno foi revelado pelo Botafogo (RJ) e jogou profissionalmente por América (RJ), Lajeadense (RS), Guarani V. Aires (RS), Aimoré (RS) e Ceres (RJ), onde encerrou a carreira em 2014. Ultimamente, ele participava de amistosos da categoria master.

Com informações do site Extra.