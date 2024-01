Ex-jogador da seleção holandesa é suspenso em nível mundial por mensagens de teor sexual

Com passagens por Barcelona e Arsenal, o ex-jogador holandês Marc Overmars sofreu uma suspensão em âmbito mundial nesta quarta-feira. O ex-meio-campista da seleção da Holanda foi punido por ter enviado mensagens de teor sexual a funcionárias do Ajax, clube onde atuou como diretor esportivo entre 2012 e 2022.

Overmars, de 50 anos, já havia sido punido internamente pela Federação de Futebol da Holanda, no ano passado. Nesta quarta, a entidade ampliou a suspensão para nível global pelo período de um ano. "Temos o dever de denunciar esta sanção ao comitê disciplinar da Fifa, que decidiu assumir a suspensão a partir de 16 de novembro de 2023", informou a federação.

Em fevereiro de 2022, Overmars pediu demissão no Ajax e admitiu ter adotado "comportamento inadequado" no clube de Amsterdã. O ex-jogador enviou mensagens e fotografias de cunho sexual para diversas mulheres que trabalhavam no clube.

No ano passado, um tribunal independente suspendeu Overmars por dois anos de qualquer atividade ligada ao futebol. Em seguida, a federação holandesa pediu a Fifa que a punição ganhasse âmbito mundial. Isso porque o ex-jogador foi contratado ainda em 2022 para atuar como diretor técnico do time belga Royal Antuérpia.

O jogador, que ainda poderá apelar a Fifa contra a decisão, não se manifestou publicamente, assim como o clube belga, que pode vir a demitir o dirigente nos próximos dias.

Overmars foi considerado um dos melhores jogadores de sua geração. Na década de 90, brilhou com as camisas do Ajax e do Arsenal. No início dos anos 2000, reforçou o Barcelona. No currículo, ele tem títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Pela seleção holandesa, esteve nas Copas do Mundo de 1994 e 1998.