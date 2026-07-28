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Ex-goleiro Marcos dá força a Carlos Miguel após frango pelo Palmeiras: 'Acontece com todos'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 09:05:00 Editado em 28.07.2026, 09:13:07
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Um dos maiores nomes da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos usou as redes sociais para prestar solidariedade a Carlos Miguel, atual titular do gol palmeirense, que cometeu uma falha bizarra no confronto em que o time paulista acabou derrotado pelo Atlético-MG, neste domingo, pelo placar de 2 a 1.

Na postagem, ele enfatizou que também já cometeu erros durante o tempo em que vestiu a camisa do clube e disse que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer atleta de alto nível no futebol.

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"Pessoal me marcando sobre o erro do Carlos Miguel? Como se eu tivesse uma carreira sem falhas, imagina. Acontece com todos, infelizmente! Vida que segue, cada jogo uma história! Cabeça erguida monstrão", publicou o ex-jogador.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira minimizou as críticas sobre o erro de Carlos Miguel durante a entrevista coletiva. "Ele já nos ajudou muito. O nosso goleiro tem condições de ser um dos melhores do Brasil e sabe disso. Foi o primeiro a assumir. Os erros fazem parte do futebol", afirmou o treinador português.

O lance em que Carlos Miguel falhou, na partida contra o time mineiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. O camisa 1 se preparou para pegar um chute despretensioso da entrada, mas se atrapalhou no lance e deu um presente para o meio-campista Victor Hugo. Ao perceber a sobra na pequena área, o jogador atleticano deu um leve toque e abriu o placar no Nubank Parque.

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O resultado negativo manteve o Palmeiras na liderança isolada, mas permitiu aproximação do vice-líder Flamengo, que também no domingo, ficou no empate de 1 a 1 com o São Paulo, no Rio. Agora, seis pontos separam os paulistas dos cariocas (44 a 38), que tem um jogo a menos na competição.

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Carlos Miguel FRANGO Futebol Marcos Palmeiras
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