Ex-goleiro Bruno vai a jogo do Flamengo no Maracanã: 'Que saudade que eu estava desse lugar'

O ex-goleiro Bruno esteve no Maracanã nesta quarta-feira, 4, para acompanhar a partida entre Flamengo e Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Cumprindo pena em liberdade condicional pelo assassinato de Eliza Samudio, ele publicou um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram registrando a presença no estádio, onde se destacou durante a sua passagem como jogador do clube carioca.

Na primeira imagem, Bruno aparece em frente ao Maracanã vestindo camisa do Flamengo e segurando uma bandeira do clube. Em outra foto, ele surge nas arquibancadas durante o jogo. Na legenda da publicação, escreveu: "Que saudades eu tava desse lugar".

Bruno atuou pelo Flamengo entre 2006 e 2010, período em que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009, além de títulos estaduais. Pelo clube, foi titular em boa parte da campanha nacional que encerrou um jejum de 17 anos sem títulos brasileiros. Antes disso, o goleiro também defendeu Atlético-MG e Corinthians.

Condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, Bruno cumpre pena em liberdade desde janeiro de 2023. Além dele, outras sete pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza. O corpo nunca foi encontrado, e a principal suspeita, baseada em relatos de testemunhas, é de que tenha sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

Após a prisão, Bruno voltou a atuar profissionalmente por clubes de menor expressão, como Boa Esporte, Poços de Caldas, Rio Branco-AC, Atlético Carioca, Búzios, Orion e União do Bom Destino. Em dezembro de 2025, foi anunciado pelo Capixaba para disputar o Campeonato Capixaba de 2026.

Em janeiro deste ano, porém, o goleiro foi dispensado após publicar um vídeo nas redes sociais mostrando as condições de moradia dos atletas do clube e cobrar melhorias. Atualmente, Bruno está sem clube.

Após o empate no Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Carioca e enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado, às 21h, no Maracanã, precisando da vitória para evitar a disputa do Quadrangular do Rebaixamento. Já o Internacional joga no domingo, às 18h, contra o São Luiz, no Beira-Rio, em partida única das quartas de final do Campeonato Gaúcho.