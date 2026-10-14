Ex-Chelsea e seleção holandesa revela convite de Seedorf para ser assistente no Corinthians

Clarence Seedorf novo técnico do Corinthians foi apresentado oficialmente nessa quarta-feira, 14. No Sky Sports, o holandês Jimmy Floyd Hasselbaink, seu antigo companheiro, afirmou ter recebido uma ligação do treinador para se juntar ao clube paulista como assistente técnico.

"Nós conversamos, e, sim, há alguma verdade, e há um pouco para pensar sobre isso. Para mim, eu quero voltar, mas, obviamente, não está ao meu redor. Então, eu tenho que pensar sobre isso, mas, sim, nós conversamos", diz Hasselbaink.

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O ex-centroavante iniciou a carreira de treinador em 2013, no clube belga Royal Antwerp. Depois seguiu para o Burton Albion, onde garantiu o título da quarta divisão inglesa. Também comandou o Queens Park Rangers e o Northampton Town.

Como auxiliar técnico, esteve no Nottingham Forest, de 2011 a 2013, e na seleção da Inglaterra, entre 2023 e 2024, com Gareth Southgate.

Seedorf chega para salvar o Corinthians do rebaixamento após uma sequência de oito derrotas seguidas. Mas há sete anos não atua como treinador. Seu último trabalho foi com a seleção de Camarões, com término em 2019. Antes, treinou o Milan, o Shenzhen FC, da China, e o Deportivo A Coruña, da Espanha.

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O treinador holandês, de 50 anos, deve fazer sua estreia contra o Vitória, na próxima segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.