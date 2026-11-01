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Ex-campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos vítima de câncer

Irlandesa conquistou o ouro nos 1.500 metros em 2024 e lutava contra a doença desde o ano passado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ex-campeã europeia de atletismo, Ciara Mageean morre aos 34 anos vítima de câncer
Autor A atleta lutava contra um câncer - Foto: Reprodução/ X/ WorldAthletics

A atleta irlandesa Ciara Mageean, ex-campeã europeia dos 1.500 metros, morreu neste domingo (1º), aos 34 anos, em decorrência de um câncer intestinal. O falecimento da corredora, que vinha lutando contra a doença desde o ano passado, foi confirmado por sua família por meio de uma publicação no Instagram e gerou forte comoção no mundo do esporte.

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Natural de Portaferry, na Irlanda do Norte, Ciara revelou o diagnóstico de câncer em julho de 2025, informando posteriormente que o tumor já se encontrava em estágio avançado. Apesar das dificuldades físicas e do tratamento agressivo, a atleta decidiu compartilhar sua trajetória contra a doença nas páginas do livro autobiográfico "Minha Maior Corrida", lançado no verão europeu deste ano. Antes de ser forçada a pausar a carreira, ela viveu o ápice de sua trajetória em 2024, quando conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Atletismo, disputado em Roma, superando a britânica Georgia Hunter-Bell.

A morte precoce da meio-fundista, que representou a Irlanda nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016) e de Tóquio (2021), provocou uma onda de homenagens de entidades oficiais. O Comitê Olímpico Irlandês divulgou uma nota lamentando profundamente o ocorrido e destacando que o país perdeu uma heroína. A Federação Internacional de Atletismo também se manifestou publicamente, declarando estar chocada com a perda e relembrando Ciara Mageean como uma lutadora incansável, dentro e fora das pistas, que proporcionou momentos marcantes de celebração e inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo.

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