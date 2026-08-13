Ex-boxeador "Prichard Colón" morre aos 33 anos após viver 11 anos em estado vegetativo

O ex-boxeador porto-riquenho "Prichard Colón" morreu aos 33 anos nesta quinta-feira (13). O ex-atleta vivia em estado vegetativo desde 2015, quando sofreu uma lesão cerebral gravíssima durante um combate. O falecimento foi confirmado pelo pai do ex-lutador em uma publicação nas redes sociais. Desde o ocorrido, o jovem dependia de cuidados integrais da família, que compartilhava a rotina de recuperação e acompanhamento médico com os apoiadores.

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O acidente aconteceu quando "Prichard Colón" tinha apenas 23 anos e dois anos de carreira profissional. Promissor no esporte, o pugilista acumulava um retrospecto de 23 vitórias, sendo 13 por nocaute, e apenas uma derrota. Durante a luta contra o norte-americano "Terrel Williams", ele recebeu golpes na nuca e passou a sentir tonturas e náuseas ainda no ringue. O confronto foi interrompido devido ao mal-estar e o esportista foi encaminhado de urgência ao hospital.

Os exames médicos diagnosticaram um hematoma subdural, caracterizado pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O caso exigiu uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão intracraniana, mas as lesões neurológicas foram irreversíveis. O porto-riquenho sofreu um derrame e permaneceu em coma por 221 dias antes de despertar em estado vegetativo.

A tragédia gerou grande repercussão e mobilização na comunidade do boxe. O pai de "Prichard Colón", "Richard Colón", fez recorrentes cobranças públicas a entidades esportivas por mudanças nas regras de segurança e fiscalização das lutas. Apesar de golpes na nuca serem proibidos pelas regras oficiais da modalidade, o oponente "Terrel Williams" não sofreu sanções legais ou suspensões formais prolongadas decorrentes do episódio.