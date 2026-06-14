Ex-atacante Jô, que jogou na Seleção Brasileira, é preso pela 5ª vez

O ex-atacante Jô, 39 anos, foi preso na madrugada deste domingo (14) em Belo Horizonte por não pagamento de pensão alimentícia. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo por dívida alimentícia superior a R$ 220 mil. Esta é a quinta vez que o ex-jogador é detido pelo mesmo motivo.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Jô foi localizado em uma casa noturna no bairro Castelo, na região da Pampulha (MG). João Alves de Assis Silva foi detido e encaminhado às autoridades competentes. O mandado foi expedido pela Vara da Família de Itaquera, em São Paulo, a partir de processo movido por uma ex-companheira.



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O caso mais recente de prisão havia ocorrido em novembro de 2025, no Rio de Janeiro (RJ), quando foi constatado atraso de 12 meses no pagamento da pensão de um dos filhos. A detenção neste domingo ocorreu no mesmo estabelecimento onde Jô iniciou o projeto "JôGando em Casa", uma roda de pagode em Belo Horizonte.



Jô marcou época com as camisas do Atlético Mineiro, Corinthians e Seleção Brasileira. Revelado pelo Corinthians, passou por clubes como CSKA Moscou, Manchester City e Internacional. Entre 2007 e 2014, disputou 20 partidas pela Seleção Brasileira, marcando cinco gols. Integrou o elenco campeão da Copa das Confederações de 2013 e esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2014.

No Atlético Mineiro, foi destaque da equipe campeã da Copa Libertadores de 2013. Pelo Corinthians, conquistou Campeonatos Brasileiros em 2005 e 2017, sendo artilheiro da competição em 2017 com 18 gols.



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A defesa do ex-jogador ainda não se manifestou sobre a prisão.