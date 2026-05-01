Ex-aposta do Real Madrid se aposenta aos 27 anos após histórico de contusões e 7 cirurgias

O atacante holandês Mink Peeters, que chegou ao Real Madrid aos 16 anos após passagens de destaque nas categorias de base do PSV e do Ajax, anunciou a aposentadoria aos 27 anos depois de protagonizar uma carreira marcada por inúmeras contusões e sete cirurgias.

A decisão de encerrar sua jornada como jogador surgiu após uma nova lesão grave, desta vez no quadril, que exigiria uma oitava intervenção cirúrgica. "Tive outra contusão muito dura em Nova York e precisaria de outra operação. Pensar em outra reabilitação e em lutar para voltar outra vez. Disse: 'Não quero fazê-lo mais'", disse Peeters ao jornal espanhol AS.

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O ex-jogador, cujo último time foi o Westchester, da terceira divisão dos EUA, disse que decisão foi um "alívio". O desgaste mental, mais do que o físico, foi o fator decisivo. "Tinha muitas dúvidas sobre mim mesmo", disse ele, acrescentando que a pressão para provar o seu valor se sobrepôs à alegria de entrar em campo. "Cheguei a jogar apenas para demonstrar a todos que continuava a ser o mesmo jogador que era quando tinha 16 anos, que continuava a ser aquele que todos diziam ser tão bom."

Peeters chegou ao Real Madrid com status de jovem promessa e foi treinado por Guti, com quem era comparado pelo estilo de jogo, e Zidane. A sucessão de graves lesões (clavícula, pulso, apêndice, antebraço e três nos tornozelos) impediu a progressão na carreira, que terminou marcada por uma série de empréstimos e longos períodos de recuperação.

O atacante defendeu 12 clubes na carreira, mas disputou apenas 48 partidas, marcando 5 gols e dando 3 assistências, e agora pretende ajudar jovens atletas que passam por contusões graves.