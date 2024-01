Everton Ribeiro se despede do Fla e exalta passagem: 'Anos mais lindos da minha vida'

O meia Everton Ribeiro usou as redes sociais para se despedir da torcida do Flamengo neste sábado. "Obrigado, Flamengo. Obrigado, Nação. Eu jamais esquecerei tudo que vivi por aqui. Foram os anos mais lindos da minha vida. Eu amo vocês!", escreveu o meia de 34 anos.

O jogador também publicou um vídeo de 3 minutos no qual mostra desde sua chegada ao clube em 2017, lances de jogos, o time levantando taças e a participação na seleção brasileira. A mensagem termina com momentos familiares no qual símbolos do Flamengo estão presentes.

O meia atuou em 365 jogos com a camisa do Flamengo, marcou 42 gols e foi responsável por 60 assistências. Entre os principais títulos no clube, estão duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e a Copa do Brasil de 2022.

Everton Ribeiro formou o "quarteto mágico", ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, sob o comando do técnico português Jorge Jesus, no time que encantou a torcida rubro-negra em 2019.

O contrato do meia com o Flamengo terminou em dezembro e não houve acerto com a diretoria para a renovação do vínculo. Everton Ribeiro deve reforçar o Bahia em 2024.