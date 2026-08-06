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Everton Ribeiro passa por cirurgia na coluna e pode abreviar sua passagem pelo Bahia

Escrito por (via Agência Estado)
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A ausência do veterano Everton Ribeiro desde o começo nos jogos do Bahia pós-Copa do Mundo causava estranheza. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que o habilidoso meia de 37 anos vinha sofrendo com fortes dores na coluna e precisou passar por cirurgia, o que pode abreviar sua passagem pela equipe já que o contrato dura apenas até dezembro.

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar", informou o clube.

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A reabilitação do procedimento pode durar até seis meses, o que impossibilitaria o torcedor do Bahia de voltar a ver Everton Ribeiro em ação em 2026. O clube revelou que durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, realizou uma programação de atividades especiais com o armador, deixando-o fora dos amistosos da intertemporada, e mesmo assim o quadro de dor não apresentou melhora.

"Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira", revelou.

Everton Ribeiro já havia desfalcado o Bahia por algum tempo no ano passado, quando acabou diagnosticado com um câncer de tireoide. Ele celebrou o sucesso da cirurgia à época e voltou a atuar normalmente.

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"Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana", completou o Bahia. O acordo com o jogador é até somente dezembro de 2026 e ainda não há conversas para renovação.

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