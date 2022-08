Everton Galdino marca do meio-campo e Tombense vence Sport por 1 a 0 na Série B

(via Agência Estado)

Com um golaço do meia Everton Galdino, que chutou da linha do meio-campo, o Tombense venceu o Sport por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado no estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG), onde o time mineiro está invicto, agora com sete vitórias e seis empates.

O Tombense não vencia há três jogos e, agora, com 36 pontos voltou a ocupar a quinta posição, ficando atrás somente dos times que compõem o G-4 - zona de acesso: Vasco (42), Grêmio (43), Bahia 44) e Cruzeiro (53). O Sport, que vinha de goleada e cima do CSA por 4 a 0 e sonha ainda com o acesso, continua com 34 pontos, agora em sétimo lugar.

O técnico do Sport, antes do jogo, reafirmou a sua disposição de ir ao ataque para buscar a vitória, entendendo que o empate não interessava em termos do objetivo de buscar uma vaga dentro do G-4.

Mas o primeiro lance que chamou a atenção foi do lado do Tombense, aos 12 minutos, quando Jean Carlos ajeitou a bola na frente da grande área e soltou a bomba. O goleiro Saulo levantou os braços e espalmou para escanteio.

Apesar do susto, o visitante continua tentando empurrar o Tombense pra seu campo defensivo. Mas sofreu um gol de contra-ataque, na verdade, um golaço.

Everton Galdino roubou a bola de Pedro Naressi, na intermediária defensiva, carregou a bola até a linha do meio-campo e chutou de pé esquerdo por cobertura. A bola encobriu o goleiro Saulo, que estava adiantado, justamente, pela maneira agressiva do seu time atuar.

Mesmo atrás no placar, o Sport voltou sem mudanças. O jogo, no entanto, não mudou seu panorama, obrigando Claudinei Oliveira a mexer, mas somente aos 20 minutos. De uma só vez, o Sport promoveu quatro substituições para tentar a virada.

O Tombense continuava dando sustos. Aos 17 minutos, Bruno Mota chutou em direção ao gol e a bola desviou na defesa e, aos 24, Ciel recebeu em velocidade e até balançou as redes, porém, estava impedido. Gol anulado com correção.

O Sport não melhorou e sua melhor chance para marcar aconteceu num levantamento na área em que o goleiro Felipe Garcia saiu errado do gol. Mas a bola seguiu direto para a linha de fundo. A chance real saiu aos 44 minutos, quando dentro da área, Fabinho chutou de bico e a bola explodiu no pé da trave.

Enfim, muito pouco para quem entrou em campo só pensando em vitória, voltando para casa a sua sétima derrota.

Os dois times agora vão ter um tempo para a 26ª rodada. No dia 27 (sábado), o Tombense vai enfrentar o Guarani, em Campinas (SP), a partir das 11h. O Sport joga antes, no dia 23 (terça-feira) no Recife (PE) contra a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 0 SPORT

TOMBENSE - Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Guilherme Rend, Zé Ricardo (Bruno Mota), Matheus (Nenê Bonilha) e Jean Lucas (Kleiton); Everton Galdino (Renatinho) e Ciel (Igor Henrique). Técnico: Bruno Pivetti.

SPORT - Saulo; Ewerthon (Eduardo), Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Pedro Naressi e Giovanni (Wanderson); Vagner Love (Thiago Lopes), Kayke (Gustavo Coutinho) e Luciano Juba (Labandeira). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Everton Galdino, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN)

CARTÕES AMARELOS - Everton Galdino, Ciel, Igor Henrique e Nenê Bonilha (Tombense). Fabinho e Fábio Alemão (Sport).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).