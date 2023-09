Everton desfalca a Ponte Preta, mas nova lesão no tornozelo é descartada

O meia-atacante Everton será mesmo desfalque na Ponte Preta para o jogo diante do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a preocupação de que o jogador tivesse uma nova lesão no tornozelo esquerdo acabou após exames, que detectaram apenas um problema muscular na coxa esquerda.

Everton, de 34 anos, precisou operar o tornozelo duas vezes e, após seu retorno, fez a primeira partida como titular no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no último sábado. Ele sentiu dores, sendo substituído no intervalo, o que gerou preocupação com uma possível nova lesão no local.

O problema muscular, entretanto, é encarado com naturalidade para jogadores que voltam de lesão, mas o clube não estimou um prazo para que o atleta retorne aos gramados. Se quiser um substituto com características parecidas, principalmente de velocidade, o técnico Pintado pode promover a entrada de Tales ou Paul Villero.

Após o empate com o Sampaio Corrêa, a Ponte Preta chegou aos 32 pontos, em 14º lugar. A Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, tem 27. O jogo diante do Vila Nova, pela 28ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 19h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (o OBA), em Goiânia (GO). Os mandantes têm 45 pontos, em quinto lugar.