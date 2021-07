Evandro e Bruno Schmidt derrotam poloneses e seguem invictos no vôlei de praia

Da Redação

A dupla do Brasil formada por Evandro e Bruno Schmidt assegurou a terceira vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e segue com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, os brasileiros bateram os poloneses Bryl e Fijalek por 2 sets a 1, de virada - com parciais de 19/21, 21/14 e 17/15 -, e estão classificados às oitavas de final na primeira colocação do Grupo E.

Nos dois primeiros jogos, Evandro e Bruno Schmidt já haviam vencido os primos Grimalt, do Chile, e depois Abicha/Elgraoui, do Marrocos. Após este terceiro resultado positivo, o campeão olímpico Bruno falou sobre o bom desempenho e um fator que pode ter sido decisivo para a trajetória de sucesso nesta primeira fase da Olimpíada.

"É obvio que todos queremos ganhar e terminar a fase de grupos em primeiro, mas é importante passar por dificuldade, colocar o time a prova e tivemos isso já no primeiro jogo. Tenho certeza que ter virado o time break hoje foi reflexo disso", disse Bruno Schmidt, que ainda comentou sobre o desempenho do time.

"Jogos Olímpicos têm isso. Começa forte, desacelera, tem um momento de descanso e volta para decidir a chave. Hoje foi muito bacana porque nos dois estávamos o tempo todo positivo e o Evandro soltando cada vez mais o jogo dele, o que é muito importante para o nosso time", avaliou.

Evandro também comentou sobre o jogo desta sexta-feira e destacou a cobrança positiva feita pelo seu parceiro. "Esse resultado é fruto de trabalho. Estamos treinamento bastante e recebo essa cobrança do Bruno para cada vez ajuda mais o nosso time, principalmente no bloqueio. E estou disposto a escutar para melhorar para o nosso time", afirmou.

O jogador, dono de um dos melhores saques do mundo, elogiou seu time. "Nós tivemos dois erros no finalzinho do primeiro set, onde a Polônia conseguiu virar e ganhar. No segundo conseguimos impor nosso ritmo e dar a cara do time. No terceiro, o mental falou mais alto no final do jogo. Nosso psicológico está muito bem, conversamos demais dentro de quadra e conseguimos sair com a vitória", concluiu Evandro.