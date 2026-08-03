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EUA renovam com Pochettino até 2030 por 'títulos de Copa' e 'popularização nas comunidades'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 11:40:00 Editado em 03.08.2026, 14:37:08
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Entusiasmado com o trabalho do argentino Mauricio Pochettino, destacado como um dos maiores treinadores do planeta, a Federação de Futebol dos EUA (US Soccer) anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o comandante até 2030. Com metas ambiciosas, os norte-americanos querem "brigar por títulos da Copa do Mundo" e "fazer do futebol o esporte mais praticado em todas as comunidades."

"A Federação de Futebol dos EUA e Mauricio Pochettino chegaram a um acordo para um novo contrato que o mantém como técnico da seleção masculina dos EUA até 2030, inaugurando um novo capítulo no projeto que permitirá a Pochettino e sua comissão técnica continuarem o crescimento da seleção, ao mesmo tempo que terão um impacto maior no ecossistema do futebol nos EUA", anunciou a US Soccer.

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Sob a batuta de Pochettino, os Estados Unidos avançaram até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ficando uma posição atrás do pentacampeão Brasil. A seleção foi acompanhada pelos norte-americanos como nunca na história, com estádios lotados e recordes de transmissão televisivos, e a meta é deixá-la ainda mais forte e popular.

O argentino assumiu o comando da seleção em setembro de 2024 e concentrou-se totalmente na preparação da equipe para a Copa do Mundo. Nste novo compromisso, treinador e comissão técnica irão aconselhar e apoiar a Federação de Futebol dos EUA no desenvolvimento mais amplo de toda a trajetória da seleção Nacional, auxiliando, ainda, o futebol de base e a formação de treinadores, com colaboração nas ligas profissionais.

"Mauricio e sua equipe acreditam no futuro do futebol nos Estados Unidos e nosso novo projeto nos permite aproveitar o progresso da seleção masculina dos EUA e o impulso da Federação de Futebol dos EUA", disse JT Batson, CEO e Secretário-Geral da Federação de Futebol dos EUA.

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"Sabemos que temos muito trabalho a fazer para alcançar nossas ambições claras, incluindo competir para ganhar Copas do Mundo masculinas e fazer do futebol o esporte mais praticado em todas as comunidades. Estou extremamente entusiasmado com o fato de Mauricio e sua equipe estarem comprometidos em trabalhar em parceria com todos nós para realizar o árduo trabalho necessário para tornar essas ambições realidade", mostrou confiança o dirigente.

A campanha na Copa do Mundo colocou Pochettino em um andar superior diante dos dirigentes norte-americanos. Levar a seleção de volta aos mata-matas após 24 anos e ainda desbancar a Bósnia e Herzegovina nos 16 avos foram coisas marcantes. A US Soccer fez questão de estacar o futebol ofensivo imposto pelo comandante. "A abordagem ofensiva que definiu a campanha fez com que os EUA marcassem em todas as cinco partidas e fizessem pelo menos dois gols em quatro delas."

O técnico esbanja confiança em melhora neste novo ciclo. "Trabalhando em conjunto com a Federação de Futebol dos EUA nos últimos dois anos, ficou claro para nós que existe um enorme potencial para fortalecer ainda mais o programa da seleção masculina", disse Pochettino.

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O treinador ainda se impressionou com o amor dos norte-americanos pela seleção. "A paixão que vivenciamos por parte dos torcedores durante a Copa do Mundo só reforçou nossa crença no que é possível aqui. Estamos entusiasmados com a oportunidade de trazer toda a nossa experiência e conhecimento para ainda mais áreas da Federação de Futebol dos EUA, ao mesmo tempo em que ajudamos a fortalecer os caminhos para jogadores, treinadores e equipes em toda a Federação. Queremos tentar ter um impacto duradouro no esporte no país que nos acolheu tão calorosamente e que esse impacto se estenda além dos resultados em campo."

Com um ciclo inteiro pela frente até o Mundial de 2030, Pochettino terá a oportunidade de testar e fortalecer o elenco por meio de diversas competições oficiais: Liga das Nações da Concacaf de 2027 e 2029, Copa Ouro da Concacaf de 2027 e 2029, além das Eliminatórias.

"Mauricio construiu uma cultura onde os jogadores confiam no grupo, no processo e uns nos outros", destacou Cindy Parlow Cone, presidente da Federação de Futebol dos EUA. "Vimos o impacto dessa crença na forma como a equipe cresceu, competiu e se apresentou no maior palco do futebol mundial. Essa cultura, e a equipe técnica que ajudou a construí-la, é exatamente o que queremos continuar investindo para a seleção masculina agora e no futuro. Também estamos entusiasmados com a experiência e a perspectiva que Mauricio e sua equipe podem trazer para a Federação de Futebol dos EUA, enquanto fortalecemos nossos programas de desenvolvimento e buscamos impactar o cenário do futebol nos Estados Unidos de forma mais ampla."

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