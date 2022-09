EUA e Austrália vencem e se aproximam das quartas de final na Copa Davis

(via Agência Estado)

Estados Unidos e Austrália venceram, nesta quinta-feira, Casaquistão e França, respectivamente, e se aproximaram das quartas de final na Copa Davis.

As duas primeiras equipes de cada grupo se classificam para as quartas, que serão disputadas de 22 a 27 de novembro em Málaga (sul da Espanha).

No Grupo A, em Bolonha (Itália), a Croácia venceu a Suécia por 2 a 1. Elias Ymer bateu Borna Gojo, por 6/2 e 7/6 (7/2), mas Borna Coric venceu Mikael Ymer, por 6/4, 3/6 e 6/3. O triunfo croata veio com Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO), que bateram Elias Ymer/Mikael Ymer (SUE) por 7/5 e 6/3.

Em Valência, no Grupo B, a Sérvia manteve chances de classificação, ao ganhar da Coreia do Sul por 2 a 1. Dusan Lajovic ganhou de Hong Seong Chan por 6/4 e 6/0, e Miomir Kecmanovic passou por Soonwoo Kwon, com 6/3 e 6/4. O único ponto coreano veio nas duplas: Nam Ji Sung/Song Min-Kyu marcaram 6/4 e 6/2 em Nikola Cacic/Filip Krajinovic.

Na Alemanha, em Hamburgo, no Grupo C, os australianos marcaram 2 a 1, ficaram perto das quartas e deixaram os franceses ameaçados de eliminação. Richard Gasquet bateu Jason Kübler por 6/2 e 6/4 na única vitória francesa. Já Alex de Minaur superou Benjamin Bonzi, por 6/3, 1/6 e 6/4, enquanto Matthew Ebden/Max Purcell ganharam de Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech cm um duplo 6/4.

No Grupo D, em Glasgow, na Escócia, os Estados Unidos bateram, por 2 a 1, o Casaquistão, com vitórias de Tommy Paul) sobre Mikhail Kukushkin (6/1 e 6/4) e Taylor Fritz diante de Alexander Bublik (7/6, 1/6 e 6/3). O ponto Casaque veio nas duplas com Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov, que superaram Rajeev Ram/Jack Sock (6/2 e 7/6).