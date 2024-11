Etíope Yomif Kejelcha bate recorde mundial da meia maratona por um segundo em Valência

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O etíope Yomif Kejelcha quebrou o recorde mundial da meia maratona neste domingo em Valência, na Espanha, ao completar o percurso em 57min30, um segundo melhor do que o tempo obtido pelo ugandês Jacob Kiplimo em Lisboa, em 2021.

Aos 27 anos, Kejelcha foi medalhista de prata no Campeonato Mundial nos 10 mil m e detém o recorde mundial indoor da milha, estabelecido em Boston em 2019. Foi a segunda vez consecutiva que o recorde da meia maratona foi superado por uma margem tão estreita. Quando Kiplimo estabeleceu sua marca, o tempo foi um segundo mais rápido do que o de Kibiwott Kandie, do Quênia.

"Esta prova não foi fácil", afirmou Kejelcha. "Hoje eu disse a mim mesmo que faria 57 minutos e vi no relógio do carro que acompanha os líderes que era possível, apesar da chuva. Queria muito bater o recorde e estou muito feliz por ter feito isso."

O novo recordista disse que até o 15º quilômetro estava confiante, mas que entre o 18º e o 19º começou a ficar nervoso porque o ritmo caiu. "Foi um desafio muito grande", disse Kejelcha, que além da chuva citou as curvas fechadas como fatores que dificultaram o feito.

Por um momento parecia que também poderia haver um recorde mundial na meia maratona feminina, mas Agnes Ngetich, do Quênia, foi 11 segundos mais lenta do que a marca de Letesenbet Gidey, de 1h02min52, feita em 2021 em Valência.