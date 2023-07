Etapa da África do Sul do Circuito Mundial de Surfe é adiada pelo 3º dia seguido

A etapa da África do Sul do Circuito Mundial de Surfe teve o terceiro lay day consecutivo confirmado neste domingo. Sem ondas com condições para disputa em J-Bay, os organizadores da Liga Mundial confirmaram que as baterias da etapa de Jeffreys Bay serão novamente adiadas. A próxima chamada acontecerá às 2h45 desta segunda-feira (horário de Brasília).

Após realização do primeiro dia de evento normalmente na última quinta-feira, o Circuito Mundial já anunciou dois dias de lay day na sexta (14) e no sábado (15) dada as condições fracas das ondas. Havia a esperança de melhora do mar para o domingo, o que não se confirmou.

Durante o primeiro dia de evento, João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e Gabriel Medina foram os brasileiros a vencer suas baterias e garantir vaga nas oitavas de final. Já Ítalo Ferreira e Caio Ibelli caíram para a disputa das repescagens.

A etapa em J-Bay e a próxima em Teahupoo serão cruciais para a definição dos finalistas da temporada. No momento, o top 5 tem três brasileiros, o líder Filipe Toledo, João Chianca em quarto e Yago Dora em quinto. Medina, ìtalo e Ibelli ainda possuem chances de classificação para a final.