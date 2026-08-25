Estudo mostra que 25% dos ex-jogadores da NFL tiveram doença cerebral degenerativa

Um estudo recente publicado no British Medical Journal mostrou que pelo menos um em cada quatro jogadores da NFL que morreram entre 2016 e 2021 tinham encefalopatia traumática crônica (ETC).

O artigo da pesquisa realizada pela Mass General Brigham, Universidade de Boston e Concussion & CTE Foundation, divulgado nesta terça-feira, 25, analisou amostras de cérebros doadas entre 2008 e 2021.

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Como a ETC só pode ser identificada após a morte, os pesquisadores utilizaram os cérebros de ex-jogadores para estabelecer uma estimativa sobre a presença da doença entre os atletas da liga.

A partir das amostras, o modelo foi refinado considerando o período em que houve maior número de doações, além de características demográficas e informações presentes nas certidões de óbito.

Com base nessa análise, os pesquisadores estimaram que ao menos 25% dos 878 jogadores que atuaram ao menos em uma partida da NFL e morreram entre 2016 e 2021 tinham ETC.

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O número, porém, pode ser ainda maior. Segundo Daniel Daneshvar, principal autor do estudo, a porcentagem representa o limite inferior da estimativa. O modelo apontou que a prevalência máxima possível da doença poderia chegar a cerca de 97%, mas a taxa real estaria entre os dois extremos.

IMPACTOS NA CABEÇA PREOCUPAM NFL E JOGADORES

O futebol americano é um esporte de contato com altos índices de impactos na cabeça. Ao longo dos últimos anos, atletas decidiram se aposentar precocemente por conta da gravidade das lesões.

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Um caso que ganhou repercussão na mídia recentemente foi o de Tua Tagovailoa, ex-quarterback do Miami Dolphins e atualmente no Atlanta Falcons.

Desde que atua na NFL, o atleta já sofreu três concussões em campo. A primeira e a segunda aconteceram em 2022, enquanto a última ocorreu em 2024.

Ainda em atividade, o quarterback é um dos exemplos que movimentaram a discussão sobre as consequências dos impactos sofridos ao longo da carreira.

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Um outro estudo publicado em junho de 2023 na revista "Nature Communications" encontrou associação entre a exposição acumulada a impactos na cabeça e a presença de ETC em ex-jogadores de futebol americano.

A pesquisa analisou dados de sensores instalados em capacetes e cérebros doados por ex-atletas. Os resultados apontaram que a quantidade e a intensidade dos impactos acumulados durante a carreira estavam relacionadas à presença da doença.