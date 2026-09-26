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Estudiantes, rival do Flamengo na Libertadores, perde final na Argentina, e jogo acaba em briga

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Estudiantes foi derrotado pelo Rosario Central por 3 a 1 neste sábado no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na final da Supercopa Internacional, na Argentina. O confronto terminou em briga entre os jogadores.

A confusão começou após o terceiro gol dos visitantes, nos acréscimos do segundo tempo, ainda no gramado e prosseguiu no caminho para os vestiários. "Foi lamentável. Não fizemos nada para que isso acontecesse. Eles terão as suas desculpas. Nós vamos curtir esse momento", afirmou Di María, do Rosario, em entrevista à imprensa argentina.

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O Estudiantes abriu o placar aos dois minutos de jogo, com Alexis Castro. Di María virou a partida para o Rosario Central, com dois gols no primeiro tempo. O segundo foi marcado de pênalti nos acréscimos. O terceiro gol do Rosario foi de Julián Fernández, nos acréscimos do segundo tempo.

Os mandantes reclamaram da arbitragem de Darío Herrera, que distribuiu cinco cartões amarelos para o Estudiantes e dois para o Rosario. A principal reclamação, porém, foi em um lance no qual a bola bateu no braço de Ovando dentro da área do Rosario. O Estudiantes pediu pênalti, mas o jogo seguiu.

Juan Sebastián Verón, ex-jogador da seleção argentina e presidente do Estudiantes, entrou no gramado para protestar contra a arbitragem.

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O Estudiantes recebe o Flamengo no dia 15 de outubro pela partida de ida da semifinal da Libertadores. A volta acontece na semana seguinte, no Maracanã. O outro finalista do torneio sul-americano sairá do confronto entre Fluminense e Palmeiras.

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Argentina briga Estudiantes Futebol Libertadores
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