Estrela do Grêmio, Douglas Costa faz primeiro treino e pode estrear em junho

Depois de 11 anos desde a primeira passagem, o atacante Douglas Costa fez neste sábado sua estreia nos treinos pelo Grêmio, clube pelo qual foi, durante a infância e adolescência, uma das principais apostas da história recente da equipe gaúcha.

Não à toa, fez carreira na Europa, e colecionou títulos em times conhecidos pela hegemonia, principalmente, nos campeonatos nacionais, passando por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Bayern de Munique, da Alemanha, e Juventus, da Itália. Além disso, foi destaque em algumas convocações da seleção brasileira, sobretudo a participação na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

O então garoto, que era apenas uma entre várias joias brasileiras, é atualmente, com 30 anos, tão gabaritado que chegou ao primeiro treino, de volta a Porto Alegre, com ares de estrela, sendo o principal reforço do Grêmio para a temporada. Neste sábado, ele conheceu os novos companheiros, conversou com o técnico Tiago Nunes e fez um trabalho físico.

"Nação gremista, é um prazer imenso estar aqui com vocês, queria agradecer pelo carinho e por todo o esforço que vocês fizeram para me ter aqui, estou muito feliz", disse o jogador em suas primeiras palavras no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, na capital gaúcha.

Vindo do Bayern de Munique, emprestado pela Juventus, Douglas Costa não entra em campo desde janeiro, quando sofreu lesão no pé direito. No entanto, em seu primeiro dia de treino já realizou trabalhos físicos, indicando que a estreia em uma partida oficial deve ser em junho, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o Grêmio encerrou neste sábado a preparação para a decisão contra o Internacional, valendo o título do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo, a equipe do técnico Tiago Nunes venceu por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio.

Agora dentro de sua arena, o Grêmio pode empatar para ser campeão, mas, se perder por um gol de diferença, o torneio será decidido nas cobranças de pênalti. O 432º Gre-Nal da história está marcado para as 16h deste domingo.

O Inter é o maior campeão gaúcho, com 45 títulos. Já o Grêmio pode encostar se conquistar o caneco neste domingo, chegando à 40ª conquista do estadual.