Estrela do esqui alpino sofre queda e é resgatada de helicóptero na Olimpíada de Milão-Cortina

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.02.2026, 10:15:00 Editado em 08.02.2026, 10:29:26
Uma das estrelas da Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, a esquiadora Lindsey Vonn, dos Estados Unidos, sofreu uma grave queda em sua descida na prova do downhill do esqui alpino neste domingo e foi transportada de helicóptero para receber atendimento médico.

Aos 41 anos, Lindsey chegou à Itália para sua quinta participação olímpica. Uma das maiores vencedoras da história, tendo conquistado a medalha de ouro no downhill e a de bronze no super-G nos Jogos Olímpicos de Vancouver-2010, além do bronze no downhill em PyeongChang-2018, ela voltou ao esqui em 2024, colocando fim à aposentadoria de mais de cinco anos. Ela competiu lesionada na Itália depois de romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na última semana.

Em sua preparação para a Olimpíada, ela conquistou dois triunfos no downhill na Copa do Mundo nesta temporada, o que só aumentou a expectativa pelo desempenho olímpico. Ninguém antes, aos 41 anos, havia vencido uma prova do circuito mundial.

Como se fosse italiana, Lindsey Vonn contava com grande apoio da torcida, mas a empolgação durou pouco. Após a queda da esquiadora, um grito de dor ecoou, seguido por silêncio das arquibancadas. A prova foi interrompida por mais de 10 minutos para o resgate da norte-americana.

O episódio pode ter colocado fim à carreira de Lindsey Vonn. "É trágico", disse o presidente da Federação Internacional de Esqui, Johan Eliasch. "Mas o que posso dizer? É corrida de esqui e, conhecendo Lindsey, eu não a descartaria para 2030."

Fora das pistas, a esquiadora é uma das investidoras do Angel City FC, equipe de futebol feminino dos Estados Unidos que disputa a National Womens Soccer League (NWSL).

A prova do downhill feminino em Milão-Cortina neste domingo também teve outro resgate de helicóptero com Cande Moreno, de Andorra.

esqui alpino Lindsey Vonn Olimpiada de Inverno
