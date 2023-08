Estreante Vegetti marca, Vasco derrota o Grêmio em casa e acaba com jejuns no Brasileirão

Recém-contratado, o atacante argentino Pablo Vegetti chegou prometendo ajudar o Vasco a se safar da zona de queda e começou muito bem. Foi ele o autor do gol da vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, em São Januário, no Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. O resultado acaba com dois jejuns. Os vascaínos não marcavam um gol em seu estádio desde o Carioca e ainda acabou com a série de quatro derrotas consecutivas.

Essa foi a quarta vitória da equipe carioca, que chegou aos 12 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Já o Grêmio desperdiçou a chance de retornar à vice-liderança e até mesmo de permanecer no G-4. Ficou com 30 pontos (em 17 jogos) e foi ultrapassado pelo Fluminense.

Em profunda crise, o Vasco mostrou dificuldade no início até para tocar a bola. Para piorar, o Grêmio fez marcação desde o campo de ataque e complicou a vida vascaína. Com toques mais curtos, foi a equipe gaúcha quem deu um pouco mais de trabalho.

Sem torcida por punição devido a incidentes, ficou fácil ouvir os treinadores e a principal queixa de Ramón Díaz era a falta de velocidade nos toques e a falta de passes curtos. Os vascaínos passaram a melhorar após a cobrança depois dos 25 minutos, mas sem dar trabalho ao goleiro gremista. A melhor chance do Vasco saiu somente aos 42, mas por conta de Gabriel Grando, que saiu errado do gol após cruzamento na área.

Já o Grêmio contou com Luís Suárez para se movimentar bem e criar chances principalmente em chutes da meia-lua. Aos 12, o atacante uruguaio bateu de primeira da entrada da área no canto esquerdo e Léo Jardim se esticou para defender. Aos 39, o volante Medel fez a 'melhor defesa' do primeiro tempo quando, de cabeça, evitou o gol em chute de Nathan justamente da entrada da área.

No intervalo, Díaz deixou claro: agilidade nos passes. A bronca surtiu efeito rápido e, aos 3 minutos, Gabriel Pec entrou na área, chutou, mas foi travado por João Pedro e a bola foi para escanteio.

Sem conseguir criar nada no ataque, o técnico Renato Gaúcho tirou dois jogadores depois dos 15 minutos: Ferreira e Nathan deram lugares para Gustavinho e Besozzi, que fez sua estreia na equipe. Do lado vascaíno, Díaz também fez duas alterações. Tirou Orellano, que é quem mais se mexia ofensivamente, e Sebastián Ferreira. Entraram Erick Marcus e Vegetti, que foi apresentado no sábado como novo reforço.

As alterações deixaram o jogo mais movimentado e ainda assim o Vasco continuou melhor com Vegetti incomodando a zaga gremista. O atacante argentino, por sinal, teve duas boas chances. A primeira, após bela jogada de Zé Gabriel pelo meio, ele chutou cruzado, mas parou nas mãos do goleiro Gabriel Grando. A segunda, Pec cruzou do fundo da pequena área e Vegetti cabeceou entre dois zagueiros e marcou, aos 35.

Com o gol, o Vasco recuou e o Grêmio pressionou. Aos 47, o time gaúcho teve sua melhor chance, quando Gustavinho, livre na pequena área, chutou para fora. Aos 50, Léo Jardim fez bela defesa em chute cruzado de Suárez, garantindo o triunfo.

O Grêmio entra em campo novamente no próximo domingo, contra o Fluminense, em Porto Alegre. O Vasco volta a campo dia 14 como visitante diante do Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 0 GRÊMIO

VASCO - Léo Jardim; Zé Gabriel, Robson (Miranda), Léo e Lucas Piton; Medel, Praxedes (Marlon Gomes) e Orellano (Erick Marcus); Paulinho, Gabriel Pec (Figueiredo) e Sebastián Ferreira (Vegetti). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (André) e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Mila) e Nathan (Besozzi); Bitello (Gustavo Martins), Ferreira (Gustavinho) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Vegetti, aos 35 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Reinaldo (Grêmio) e Praxedes (Vasco).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

PÚBLICO E RENDA - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio (RJ).