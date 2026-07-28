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Estevão volta, João Pedro faz 3 e Chelsea vence amistoso de 10 gols na estreia de Xabi Alonso

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 12:33:00 Editado em 28.07.2026, 12:42:23
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O Chelsea iniciou a pré-temporada com uma vitória eletrizante nesta terça-feira. Na estreia de Xabi Alonso no comando da equipe, os Blues bateram o Western Sydney Wanderers por 6 a 4, na Austrália, em uma partida de dez gols que teve João Pedro como destaque. O atacante brasileiro saiu do banco de reservas e marcou um hat-trick em menos de dez minutos para comandar a virada.

O amistoso também marcou o retorno de Estevão aos gramados. Contratado junto ao Palmeiras, o jovem atacante voltou a atuar pela primeira vez desde a lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo e participou da jogada que originou o último gol de João Pedro.

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Xabi Alonso optou por uma formação repleta de jovens no início da partida, e o Chelsea sofreu para conter o ímpeto dos australianos. O cazaque Dastan Satpayev, de apenas 17 anos, abriu o placar logo aos seis minutos em sua estreia, mas o Western Sydney virou o jogo ainda na primeira etapa. Dario Essugo deixou tudo igual antes do intervalo, mantendo os ingleses vivos na partida.

Na volta do descanso, o cenário continuou desfavorável para os Blues. Os donos da casa voltaram a assumir à frente do placar em duas oportunidades e chegaram aos minutos finais vencendo por 4 a 3. Foi então que João Pedro mudou completamente o roteiro do confronto.

O brasileiro empatou após aproveitar uma sobra na área, virou o placar pouco depois em bela finalização após assistência de Cole Palmer e, já aos 44, completou o hat-trick no rebote de uma cabeçada de Wesley Fofana, após cobrança de escanteio de Estevão.

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A partida serviu como primeiro teste para Xabi Alonso à frente do clube londrino. O espanhol iniciou oficialmente seu trabalho no início de julho e ainda não conta com diversos jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como Reece James e Enzo Fernández.

O Chelsea segue sua preparação para a temporada 2026/27 no próximo sábadO, quando enfrenta o Tottenham, novamente na Austrália. Depois, a equipe ainda fará amistosos em Hong Kong, Indonésia e Malásia antes do início das competições oficiais.

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