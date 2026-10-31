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Estêvão tem dois gols anulados e Chelsea derrota o Manchester United no Stamford Bridge

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Chelsea não encontrou dificuldades e derrotou o Manchester United, por 2 a 0, na manhã deste sábado (31), no Stamford Bridge, em Londres. A partida foi válida pela 9ª rodada da Premier League e o time comandado por Xabi Alonso precisava da vitória para encostar nas primeiras colocações da tabela.

Por outro lado, os comandados de Michael Carrick continuam afundados na parte final da classificação e podem entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. A equipe tem apenas sete pontos conquistados e ocupa a 16ª colocação. Todos os outros adversários diretos ainda jogam nesta rodada.

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A partida em Stamford Bridge teve um primeiro tempo bem movimentado. Embora tenha terminado zerado, ambos os times criaram grandes chances e pararam nas boas atuações de Mike Penders e Senne Lammens. Os brasileiros Estêvão e Matheus Cunha balançaram as redes, mas os lances foram anulados por impedimento.

Na segunda etapa, o time comandado por Xabi Alonso deslanchou logo nos primeiros minutos e abriu o placar com um golaço de Morgan Rogers. O camisa 17 carregou a bola do meio de campo e entrou na grande área, passou por três adversários e deu um toquinho sobre o arqueiro do United.

A partida ficou ainda mais agradável para os mandantes aos 16 minutos da etapa complementar, quando Lisandro Martínez cometeu falta em Fofana. O árbitro analisou o lance no VAR e ainda expulsou o defensor argentino. Na cobrança, Cole Palmer bateu no canto de Lammens, que ainda encostou, mas não evitou o segundo tento do time de Londres.

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Aos 27, o jovem Estêvão ainda anotou outro gol em Londres. Ele invadiu a área e mandou uma bomba para estufar as redes do Manchester United. No entanto, a arbitragem novamente interveio e assinalou impedimento do brasileiro. O atleta de 19 anos ainda não marcou na temporada.

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