Estados Unidos vencem Austrália por 2 a 0 e garantem vaga no mata-mata da Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos venceu a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19), em partida disputada em Seattle, e garantiu de forma antecipada a classificação para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. Com o resultado positivo em casa, a equipe norte-americana chegou a seis pontos na liderança do Grupo D, encaminhando sua vaga no torneio que classifica os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. O triunfo estadunidense ganhou contornos de superação por ter sido conquistado sem o principal destaque do time, o meia Christian Pulisic. Conhecido como o "LeBron James do futebol", o jogador sentiu uma lesão na panturrilha e não pôde entrar em campo.

LEIA MAIS: Justiça de SC reduz de R$ 1 milhão para R$ 30 mil multa de casal que não vacinou os filhos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mesmo com o desfalque de peso, os donos da casa controlaram a partida e construíram o placar ainda na etapa inicial. Após um leve susto no primeiro minuto, quando o goleiro Matt Freese precisou intervir em uma finalização do australiano Touré originada de uma saída de bola errada, os Estados Unidos impuseram seu ritmo. Logo aos 10 minutos, o atacante Balogun escapou pelo lado esquerdo e fez um cruzamento rasteiro perigoso para a área. Em uma tentativa frustrada de corte, o zagueiro Burgess se atrapalhou e mandou contra o próprio patrimônio, abrindo o marcador.

A vantagem norte-americana foi ampliada aos 43 minutos, coroando o domínio dos mandantes no primeiro tempo. Após uma jogada ensaiada de cobrança de falta pelo lado direito, Sergiño Dest finalizou da entrada da área, a bola sofreu um desvio na marcação e ganhou altura, sobrando para Freeman completar de cabeça para o fundo da rede. O lance chegou a ser invalidado no campo por suspeita de impedimento, mas o gol foi confirmado após a revisão da arbitragem de vídeo (VAR). No retorno para o segundo tempo, o panorama da partida se equilibrou e exigiu resistência dos donos da casa.

Logo nos primeiros minutos da etapa complementar, Balogun teve a chance de fazer o terceiro em um contra-ataque, mas demorou na finalização e foi desarmado por Circati. A partir desse momento, a Austrália passou a rondar a área norte-americana com mais perigo e assumiu o protagonismo das ações ofensivas. Em uma das melhores oportunidades, Irankunda invadiu a área e rolou a bola para Volpato, que bateu por cima da meta, evidenciando a falta de pontaria que puniu os australianos ao longo de todo o confronto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A intensidade e o esforço físico exigido pelas equipes cobraram seu preço até mesmo da equipe de arbitragem nos minutos finais. Já no período de acréscimos, o árbitro alemão Felix Zwayer sentiu fortes cãibras, precisou paralisar o jogo e caiu no gramado para receber atendimento, conseguindo se recuperar para apitar até o apito final. A segunda rodada do Grupo D será concluída na virada desta sexta-feira para sábado (20), à meia-noite pelo horário de Brasília, com o duelo entre as seleções da Turquia e do Paraguai.