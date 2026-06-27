Estado de saúde de Parreira piora, e ex-técnico volta a respirar por aparelhos

O estado de saúde do ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou piora nas últimas horas. Internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, desde o dia 16 de junho por causa de uma inflamação pulmonar, o tetracampeão precisou ser novamente sedado e voltou a respirar com o auxílio de aparelhos, segundo boletim médico divulgado neste sábado (27).

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Ainda neste fim de semana, o ex-treinador será submetido a um procedimento cirúrgico na via aérea superior. Apesar do agravamento do quadro clínico, a unidade de saúde informou que o paciente encontra-se estável no momento. Parreira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem qualquer previsão de alta, sob o acompanhamento contínuo do pneumologista intensivista Arthur Vianna e de toda a equipe multidisciplinar do hospital.

A situação do ex-comandante da seleção demanda atenção especial devido ao seu histórico clínico recente. Ele convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. O ex-técnico chegou a ser considerado em remissão clínica em 2025, mas voltou a necessitar de tratamento oncológico após a retomada da doença, o que exige um acompanhamento altamente rigoroso, especialmente por se tratar de um paciente idoso.

Carlos Alberto Parreira é um dos profissionais mais importantes e respeitados da história do futebol mundial. Ele foi o responsável por comandar a seleção brasileira na histórica conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um incômodo jejum de 24 anos sem o título máximo do esporte. Ao longo de sua carreira, Parreira ostenta a marca de ter participado de seis edições do Mundial como treinador principal, além de ter integrado comissões técnicas em outras edições do torneio. Fora do Brasil, consolidou seu nome no cenário internacional dirigindo equipes e seleções de países como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul.