Estádio do Botafogo tem incidente com elevador que carregava atleta e torcedores

Uma correria na zona mista após a vitória do Botafogo sobre o Athletico neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, quase terminou em tragédia. Um elevador do Engenhão, estádio do time carioca, despencou enquanto transportava um atleta do clube e torcedores. Ao todo, 11 pessoas estavam no espaço.

Adryelson, zagueiro recém contratado, estava no elevador no momento do incidente. O clube, no entanto, informou que todos os envolvidos passam bem. Funcionários do clube carioca e pessoas do estafe do estádio prestaram socorro. Ambulâncias chegaram ao local a fim de prestar atendimento às vítimas.

Macas foram levadas por paramédicos para o local a fim de prestar atendimento. No twitter, o clube soltou uma nota para falar do caso. De acordo com a mensagem, o Botafogo informa que "houve um incidente em um dos elevadores do estádio Nilton Santos."

No complemento da nota, a assessoria de comunicação também informa que socorristas e uma equipe técnica de manutenção foram acionados. Por fim, o comunicado informa que todos os envolvidos no incidente passam bem.

Em campo, o Botafogo venceu o Athletico e pôs fim a uma sequência de três derrotas no Brasileiro. O time chegou aos 24 pontos e ocupa a parte intermediária na classificação do torneio.