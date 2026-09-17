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'Está perdendo terreno', diz jornal espanhol sobre começo de temporada de Vini Jr

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O começo da temporada 2026/27 não é dos melhores para Vini Jr, que ainda não emplacou grandes atuações no Real Madrid. Vivendo seus primeiros passos com o novo treinador, José Mourinho, o atacante brasileiro vem se adaptando, mas, de acordo com o jornal Marca, na briga pelo protagonismo da equipe espanhola, o brasileiro está perdendo espaço para Kylian Mbappé.

De acordo com a publicação, a má fase de Vinícius Júnior e a disputa com o atacante francês são um problema para Mourinho e já "condenaram" outros dois treinadores: "Na verdade, trata-se de um problema duplo, pois seu desempenho não está facilitando a vida de Mourinho na gestão da disputa de poder entre o brasileiro e Mbappé. A mesma disputa que condenou seus dois antecessores no banco: Xabi Alonso e Arbeloa."

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Até o momento, o brasileiro soma sete jogos, apenas um gol marcado e três assistências. Por outro lado, Kylian Mbappé tem 11 participações em gols em sete partidas, sendo oito bolas nas redes.

Ainda segundo o Marca, José Mourinho até iniciou a temporada tentando equilibrar os minutos em campo de seus dois principais jogadores. Porém, Vini foi o escolhido para ser substituído nos últimos três jogos. Em compensação, o francês só não atuou os 90 minutos contra a Inter de Milão, quando saiu nos acréscimos do confronto.

Assim, na temporada, Vinicius Jr. soma 598 minutos jogados, enquanto Mbappé, 630: "Nos últimos três jogos, Vinícius perdeu terreno. O equilíbrio já não é tão uniforme, e o brasileiro foi substituído três vezes seguidas. Mbappé jogou seis partidas completas (na temporada), enquanto Vinicius jogou apenas três."

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Além disso, na análise do jornal espanhol, a má fase pode gerar concorrência para o brasileiro e fazer com que Mourinho tenha dificuldades para equilibrar o tempo em campo dos dois protagonistas: "O problema não é apenas que Vinícius ainda esteja longe de sua melhor forma, mas que Brahim, Espí e agora Diomande estão pressionando bastante e dificultando que Mourinho mantenha o "pacto" com Vinicius e Mbappé para evitar problemas com qualquer um deles."

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