Esquiva, Patrick Teixeira e Conceição devem disputar título mundial em 2022

Da Redação

O boxe brasileiro deve disputar três títulos mundiais em 2022. O peso médio Esquiva Falcão luta eliminatória em novembro, o médio-ligeiro Patrick Teixeira disputa em dezembro e o superpena Robson Conceição pode voltar ao ringue no início do ano que vem.

continua após publicidade .

Esquiva será o primeiro a entrar em ação, ao enfrentar, em 20 de novembro o canadense Patricky Volny. O brasileiro é o quinto do ranking da Federação Internacional de Boxe (FIB), enquanto o adversário é o sexto. O vencedor será o desafiante oficial do campeão Gennady GGG Golovkin.

Patrick, ex-campeão mundial, está nos Estados Unidos, onde treina para o duelo de 11 de dezembro, contra o russo Magomed Kurbanov. O brasileiro é o quarto colocado no ranking da Organização Mundial de Boxe (OMB), enquanto o rival é o segundo da lista. O duelo será na Rússia, em local a ser definido. Se vencer, Patrick poderá ter uma revanche diante do argentino Brian Castaño para quem perdeu o cinturão, em fevereiro.

continua após publicidade .

Já Robson Conceição, que aguarda uma análise do Conselho Mundial de Boxe (CMB) do resultado da luta do dia 10 de setembro, diante de Oscar Valdez, na qual foi claramente prejudicado, deverá fazer uma eliminatória diante de um adversário ranqueado.